جوتيريش: أكرر النداء لإنهاء كابوس إراقة الدماء في غزة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الوضع في غزة يزداد يأسا "ساعة بعد ساعة".

وأضاف جوتيريش، خلال تصريحات عرضتها قناة "القاهرة الإخبارية": "أكرر النداء لإنهاء كابوس إراقة الدماء في غزة".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أكدت أن هناك قصفا إسرائيليا للمناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وقال الإعلام الفلسطيني، إن هناك قصفا مدفعيا متواصلا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، علاوة على قصف إسرائيلي عنيف يستهدف عددا من المنازل غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة.