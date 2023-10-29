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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية نظمها الصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنساني

أكاديمية الشرطة تستضيف
أكاديمية الشرطة تستضيف الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة ا
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استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من (22 - 25/10/2023م).
وقد تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى ، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.
  
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية على التعاون مع كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.
 

أكاديمية الشرطة الدورة التدريبية القانون الدولي اللجنة الدولية للصليب
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