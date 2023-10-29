أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية نظمها الصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنساني

استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان لعدد من ضباط الوزارة خلال الفترة من (22 - 25/10/2023م).

وقد تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى ، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.



يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية على التعاون مع كافة المنظمات الدولية المعنية ، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

