إسرائيل تهدد "ماسك" بعد اعتزامه تزويد منظمات الإغاثة الدولية في غزة بالإنترنت

عرضت فضائية "العربية" تقريرا يفيد بتعهد إسرائيل بمنع استخدام خدمة "ستارلينك" في غزة ، بعد إعلان ايلون ماسك عزمه مدها لمنظمات الإغاثة الدولية في القطاع.

اعترض وزير الاتصالات الإسرائيلي على قرار ايلون ماسك بذريعة أن حركة حماس ستستخدمها لأنشطة إرهابية.

ورغم قرار ماسك بتزويد الانترنت الفضائي الا ان خبراء تقنيين أكدوا صعوبة الامر بسبب عدم وجود اطباق لاقطة في القطاع تدعم هذه الخدمة .

"ستارلينك" عبارة عن قاعدة فضائية تبث الانترنت اسسها شركة مارك "سبيس اس"، ويتكون النظام من الاف الاقمار الصناعية تسبح بمدارات قريبة من الارض ما يجعل الاشارات تصل بقوة اعلى الى مساحات أكثر تحديدا ، ويعمل "ستارلينك" مثل جهاز الانترنت المنزلي يستقبل الاشارة ثم يرسلها لجهاز المشترك عبر طبق خاص لاقط يكون متصل بأقرب قمر متاح في المدار الجغرافي ويتم استخدام الخدمة لمد المناطق المنكوبة وخلال الحروب ، كأستخدامها في أوكرانيا خلال العملية العسكرية الروسية قبل أكثر من عام