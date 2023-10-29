ضبط 3 لصوص سرقوا 10 أعمدة إنارة وكابلات كهرباء بالجيزة

القى رجال مباحث الجيزة القبض على 3 لصوص سرقوا 10 أعمدة أنارة وكابلات كهرباء بالجيزة.

تعود البداية عندما تم ضبط (سائق – عاملان) بحوزتهم ( 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء – مجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريباً – سور حديدى بطول 5 متر – عربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام ) وبمواجهتهم قرروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة القسم ، لتسليمها (لمالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ) أمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر بإتفاقه مع أمين المخزن على شراء تلك المضبوطات وتبين أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن المشار إليه لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن " أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق