ads
الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 لصوص سرقوا 10 أعمدة إنارة وكابلات كهرباء بالجيزة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

القى رجال مباحث الجيزة القبض على 3 لصوص سرقوا 10 أعمدة أنارة وكابلات كهرباء بالجيزة.

تعود البداية عندما تم ضبط (سائق – عاملان) بحوزتهم ( 10 عامود إنارة منها 3 سليم والباقى مقطع لأجزاء – مجموعة من الكابلات الكهربائية طولها 200 متر تقريباً – سور حديدى بطول 5 متر – عربة يد حديدية محملة بعدد 2 أسطوانة غاز وأوكسجين بلمبة التقطيع – 80 ماسورة مختلفة الأحجام وزنوا 150 كيلو جرام ) وبمواجهتهم قرروا بتحصلهم على المضبوطات من مخزن كائن بدائرة القسم ، لتسليمها (لمالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة ) أمكن ضبط الأخير وبمواجهته قرر بإتفاقه مع أمين المخزن على شراء تلك المضبوطات وتبين أن تلك المضبوطات "مهمات حكومية" ومودعة بالمخزن المشار إليه لطرحها بمزادات عامة "عهدة أمين المخزن " أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق

50 كيلو جرام اسطوانة غاز أعمدة إنارة 150 كيلو القبض على 3 لصوص الكابلات الكهربائيه القبض على 3 سرقوا 10 أعمدة أنارة
ads