الهلال الأحمر الفلسطيني: تلقينا تهديدات من جيش الاحتلال بسرعة إخلاء مستشفى القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، أنه تلقى تهديدات شديدة اللهجة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس، كونه سيتم قصفه، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وأضاف بيان الهلال الأحمر الفلسطيني، أن محيط مستشفى القدس يشهد غارات متواصلة لقوات الاحتلال، أدى إلى تدميره بالكامل.

وأشار إلى عودة الاتصالات من جديد بعد انقطاعها لنحو 36 ساعة عن غرفة العمليات والطواقم العاملة في قطاع غزة.

وفى وقت سابق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن "الإمدادات الطبية التي تلقيناها ما هي إلا قطرة في محيط مقارنة باحتياجات مستشفيات غزة"، مضيفة أن "انقطاع الاتصالات أثر على حصول المرضى على الرعاية الطبية الطارئة".