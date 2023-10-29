ضبط شخصين حاولا غسل 57 مليون جنيه حصيلة تجارة السلاح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإتخاذهما من محافظات (الغربية – المنوفية – البحيرة) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى ، وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء أراضى زراعية وعقارات وسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (57 مليون جنيه تقريباً)، وتولت النيابة العامة التحقيق.