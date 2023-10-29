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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة صن داونز

الجهاز الفني للأهلي
الجهاز الفني للأهلي
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حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برنامج الفريق اليوم، استعدادا لمباراة صن داونز المقرر لها الثالثة عصرا على استاد لوفتوس في ذهاب الدور نصف النهائي للدوري الإفريقي.

ويبدأ برنامج الأهلي في الحادية عشرة صباحا بتناول الفريق وجبة الإفطار، ويعقد المدير الفني محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهر.

ويغادر الفريق فندق الإقامة في الواحدة ظهرا للتوجه إلى استاد لوفتوس، والوصول في الموعد الذي تم التأكيد عليه خلال الاجتماع الفني للمباراة.

وعقب انتهاء مباراة صن داونز، تغادر البعثة ملعب لوفتوس وتتوجه مباشرة إلى مطار جوهانسبرج لبدء إجراءات العودة إلى مصر.

الأهلى صن داونز دوري الإفريقي الاجتماع الفني جوهانسبرج
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