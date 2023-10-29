وكيل تعليم دمياط يتابع سير اليوم الدراسي بإحدى المدارس

تفقد الدكتور عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط اليوم الأحد ، مدرسة اولاد حمام الاعدادية المشتركة التابعة لادارة دمياط التعليمية حيث تم متابعة انتظام العملية التعليمية.

كما تفقد وكيل المديرية الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة ، وتم التأكد من توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ وأكد على توفير المناخ الأمن والمحبب للتلاميذ وجعل المدرسة جاذبة لهم.

كما أكد على تفعيل الإشراف اليومي وخاصة أثناء دخول وخروج الطلاب وخلال فترة الفسحة وتوزيع المهام وتحديد الأدوار والمسئوليات على المعلمين ضمانا لتحقيق الانضباط والحرص على سلامة الطلاب والحفاظ على النظافة العامة للمدرسة بجميع مرافقها.

وتم التأكيد على نشر التوعية بما تضمنته لائحة الانضباط بالنسبة لحقوق وواجبات كل من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وكيفية تنفيذ يوم النشاط وحصص المشاهدة بما لا يخل بالخطة الدراسية وتدريس المناهج

وتابع الفصول الدراسية وحجرات الأنشطة المختلفة مؤكدا تفعيل ممارسات الأنشطة التربوية لتنمية واستثمار مواهب وقدرات الطلاب.

وناقش عبد العليم الطلاب فيما يتم شرحه للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم الفعالة.

وخلال جولته إلتقى وكيل المديرية بعدد من أولياء الأمور واستمع الي العديد من مقترحاتهم التي تهدف تنمية مهارات الطلاب التربوية بالمدرسة، مثمنا دور أولياء الأمور في دعم العملية التعليمية.

وتفقد الفصول الدراسية وناقش الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، كما تابع معامل المدرسة وحجرات الأنشطة المختلفة.



وأكد على نشر ثقافة التعاون بين هيئات التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.