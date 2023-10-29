انهيار منزل بقرية جزيرة شندويل.. ومحافظ سوهاج ومدير الأمن يتفقدان موقع الحادث

انتقل اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إلى موقع حادث انهيار منزل بنجع "جمعة " بقرية "جزيرة شندويل" بمركز سوهاج، لتفقد موقع الحادث ومعاينة الأضرار الناتجة عنه، بحضور اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، ورأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج.

ووجه " الفقي " بسرعة استخراج تصاريح الدفن للمتوفين ضحايا الانهيار، وتقديم المساعدات العاجلة واللازمة عن طريق التضامن الاجتماعي للمتضررين من الحادث، واتخاذ الإجراءات الاحترازية بالنسبة للمنازل المجاورة وإخلائها من السكان لحين التأكد من سلامتها، وعدم تعرضها للخطر، مع توفير أماكن بديلة ومجهزة للأسر المتضررة.

كانت غرفة الأزمات بالمحافظة قد تلقت إخطارا صباح اليوم بانهيار منزل مكون من 3 طوابق بنجع جمعة بقرية جزيرة شندويل، وعلى الفور أصدر محافظ سوهاج توجيهاته بالدفع بقوات الحماية المدنية، والإسعاف، ومعدات الوحدة المحلية لرفع الأنقاض، وانتشال ضحايا الحادث، حيث أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي، فيما تم نقل جثامين المتوفين إلى مستشفى طهطا العام، ومستشفى سوهاج التعليمي.

ومن جانبه أشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الإعانات العاجلة للمتضررين من الحادث، فضلا عن الإعانات المقررة من وزارة التضامن الاجتماعي في مثل تلك الحالات، والمقررة بـ 50 ألف جنيه لحالة رب الأسرة المتوفي، و25 ألف جنيه للمتوفي أحد أفراد الأسرة، و1000 جنيه لحالة الإصابة ممن أمضى 24 ساعة بالمستشفى، و2000 جنيه لمن أمضى 7 أيام بالمستشفى، بالإضافة إلى تقديم تعويض بقيمة 50% عن إجمالي الخسائر بحد أقصى 20 ألف جنيه، فضلا عن تقديم المساعدات العاجلة من مواد غذائية، وبطاطين، واحتياجات الأسر المتضررة، مع تقديم كافة سبل الرعاية والدعم لهم.