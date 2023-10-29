ندوات وزيارات توعوية لطلاب جامعة الاسكندرية ومحطات "الصرف الصحي"

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية انه قد تم البدء في تنظيم زيارات ميدانية لطلبة جامعة الاسكندرية بمحطات الشركة المختلفة، وكذلك ندوات توعوية عقدت بمقر كلية الزراعة بالشاطبى، حيث بلغ عدد المستفيدين من طلاب الندوات ( 3500 ) طالب والزيارات الميدانية ( 120 ) طالب حتي الآن.

جاء ذلك في إطار التعاون بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وجامعة الإسكندرية وبناء علي الدور الرائد للشركة تجاه المجتمع بدأت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للعام الثانى على التوالي في المشاركة في مقرر قضايا مجتمعية للفرق الأولي بجميع كليات جامعة الإسكندرية.

و تم بالندوات استعراض مشروعات البنية التحتية في مجال الصرف الصحي بالإسكندرية وجهود الشركة في التعامل مع مظاهر التغيرات المناخية أثناء النوات وجهودها في ترشيد الطاقة واستخدام الطاقة البديلة، كما تم توضيح أهمية المعالجة السليمة لمياه الصرف الصحي بغرض استخدامها بعد المعالجة طبقاً للاشتراطات الصحية والبيئية.

وأشار اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي إلي زيارات طلبة الجامعة التي تستقبلها الشركة في إطار مقرر ق١ايا مجتمعية تأتي تفعيلا لخطة التوعية التي توجهها إدارة التوعية لطلاب الجامعات لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الشباب، وتنمية الوعي بجهود الدولة التي تنفذها في العديد من مشروعات البنية التحتية بالإسكندرية، وكيفية الحفاظ عليها، وللتعرف علي محطات المعالجة ومراحلها.