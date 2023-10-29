ads
الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم لبحث ملفات التعاون

وسبل دفع وتطوير العملية التعليمية

محافظ كفرالشيخ يستقبل
محافظ كفرالشيخ يستقبل وزير التربية والتعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل، اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الأحد، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديون عام المحافظة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك ،وسبل دفع وتطوير العملية التعليمية، ومتابعة سير وانتظام العمل بعدد من مدارس المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، ووكيل الوزارة، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، واللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وأشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد صلاح، مدير الإدارة المركزية للصيانة بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، والعقيد أيمن كمال، نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس محمد الصواف، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفرالشيخ، والدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

وسيتم خلال الزيارة عقد لقاء مع قيادات التربية والتعليم، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة، لمناقشة سير وانتظام العملية التعليمية بالمحافظة، ومن المقرر عقب اللقاء يتفقد محافظ كفرالشيخ ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدداً من المدارس لمتابعة سير وجودة العملية التعليمية بالمحافظة.

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ كفر الشيخ محافظ كفرالشيخ مدينة كفر الشيخ
ads