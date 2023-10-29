انطلاق فعاليات الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر 2030 بجامعة حلوان

نظمت إدارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بجامعة حلوان الملتقى الثاني للاتحادات الطلابية لرؤية مصر ۲۰۳۰، والذى عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية .

وتناول الملتقى محاضرة عن الانشطة الطلابية حاضر فيها الدكتور محمود رشاد، وتم خلال هذه المحاضرة تعريف الحضور بجوانب الأنشطة الطلابية ومجالاتها المختلفة، وأشار إلى كيفية المشاركة في هذه الأنشطة وفوائدها في تطوير شخصية الطالب الجامعى، كما تم أيضًا مناقشة كيفية التخطيط للأنشطة الطلابية، بدءًا من مرحلة التخطيط وحتى مرحلة التنفيذ والمتابعة. وبالإضافة إلى ذلك، تم تقديم تعريف شامل للاتحادات الطلابية وشروط المشاركة فيها، بالإضافة إلى استعراض هيكلها التنظيمي.

بالإضافة إلى ذلك، انطلقت محاضرة ناقشت صقل وتطوير المهارات الطلابية، حيث قامت الدكتورة ريهام الخطيب بشرح كيفية صقل وتنمية مهارات الطلاب، وأبرزت أهمية تطوير هذه المهارات، مع التركيز على السبل التي يمكن بها تطوير هذه المهارات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الطلاب في هذا السياق.

وبجانب ذلك، تم عقد محاضرة أخرى حول موضوع القيادة وميثاق الطالب الجامعي، حيث قامت الدكتورة رحمة فوزي بشرح مفهوم القيادة وصفات القائد الجيد، وأساليب القيادة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على ميثاق السلوك الأخلاقي للطالب الجامعي.