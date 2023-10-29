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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الهلال الأحمر الفلسطيني: حجم المساعدات يغطي 3% من احتياجات القطاع الطبي

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن حجم المساعدات ضعيف ويغطي نحو 3% فقط من احتياجات القطاع الطبي، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكدت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، نيبال فرسخ، أن الاتصالات مع غرفة إدارة العمليات ومراكز الإسعاف بقطاع غزة؛ مفقودة تماما منذ ليلة الأمس، معقبة: «حتى اللحظة لم نتمكن من التواصل مع أي منها؛ نتيجة انقطاع الاتصالات الأرضية والخلوية وخدمات الإنترنت».

وأعربت خلال تصريحات لـ«العربية الحدث» عن قلق العاملين بالهلال الأحمر الفلسطيني البالغ إزاء وضع الكوادر الطبية وفرق الإسعاف العاملة داخل قطاع غزة، لا سيما في أعقاب تكثيف سلطات الاحتلال الغارات الإسرائيلية وتدمير مراكز الاتصالات منذ ليلة الجمعة.
 

قصف قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطين
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