مقتل شخص وإصابة 36 آخرين في انفجار بقاعة اجتماعات بولاية "كيرالا" الهندية

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 10:53 ص

أعلن مسؤولون هنود اليوم /الأحد/ مقتل شخص وإصابة 36 آخرين جراء وقوع سلسلة انفجارات بقاعة اجتماعات في ولاية "كيرالا" جنوبي الهند.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الإخبارية الهندية أن الحادث وقع خلال اجتماع لجماعة "شهود يهوه" في في مركز ببلدة "كالاماسري" في ولاية "كيرالا"، حيث كان يحضر ما يقرب من ألفي شخص اجتماعا للصلاة، مضيفة أنه وفقا لتقارير فإن 3 انفجارات على الأقل وقعت بعد دقائق من بدء الصلاة.

من جهته، وصف رئيس وزراء الولاية بينارآيي فيجين - في تصريحات للصحفيين - الحادث بـ "المؤسف".. مشيرا إلى أن الجهات المعنية تجري التحقيق فيه، وتم وضع أفراد الشرطة والأطقم الطبية في حالة تأهب قصوى في جميع أنحاء الولاية.

