تنبيه عاجل من مياه الشرب بالإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اليوم الأحد، وذلك بسبب ترحيل خط مياه فر رافع عبدالقادر.

وذكرت الشركة في بيان، صباح اليوم، أن ترحيل خط المياه قطر (600 مم) في رافع عبدالقادر، سيؤدي إلى ضعف المياه عن مناطق (عبدالقادر والعامرية)، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

وأهابت شركة المياه بالإسكندرية، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لسد حاجتهم من المياه في فترة انقطاعها، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة.

ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى توفير رقم 125 من أي رقم أرضي ورقم 035815700 كما أن هناك رقم 01210767877 للتليفون المحمول لاستقبال الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الشكاوى.