تصدير 36 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلي الصين

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 618 شاحنة و766 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 289 شاحنة و750 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 42500 طن بضائع ، 329 شاحنة و16 سيارة .

حيث يشهد ميناء سفاجا استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر السفينة GLEN PARK وعلي متنها 36000 طن فوسفات تصدير الي الصين والسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 3712 طن بضائع و325 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة ALNAWA EXPRESS وعلى متنها 717 سيارة بوزن 1434 طن قادمة من جدة .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1017 راكب بموانيها .

