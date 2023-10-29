جامعة بنها تصنف في 11 تخصصا بتصنيف شنغهاي للموضوعات 2023

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن تصنيف شنغهاي للموضوعات قد أصدر تصنيفه الجديد لعام 2023، حيث صنفت جامعة بنها ضمن أفضل جامعات العالم في 6 تخصصات في مجال العلوم الهندسية، وفي 3 تخصصات في مجال علوم الحياة، كما صنفت لأول مرة هذا العام في مجال العلوم الطبية، والعلوم الطبيعية.

وأشار الجيزاوي الى أن الجامعة قد صنفت طبقا للفئات التالية:

الفئة من 101-150 عالميا في مجال العلوم البيطرية والفئة الثالثة محليا مع جامعتي القاهرة وبني سويف

الفئة من 151-200 عالميا في مجال العلوم الزراعية والفئة السابعة محليا مع جامعتي الفيوم وطنطا

الفئة من 201-300 عالميا في مجال الهندسة الميكانيكية والفئة الثانية محليا مع جامعة المنصورة

الفئة من 201-300 عالميا في مجال هندسة الاتصالات ومع جامعتي أسوان والمنوفية محليا

الفئة من 201-300 عالميا في مجال علوم وتكنولوجيا الأغذية والفئة الثانية محليا مع عدد من الجامعات المصرية

الفئة من 301-400 عالميا في مجال الرياضيات والفئة الرابعة محليا مع جامعة الزقازيق

الفئة من 301-400 عالميا في مجال علوم وهندسة الطاقة والفئة الثالثة محليا مع عدد من الجامعات المصرية

الفئة من 301-400 عالميا في مجال الصيدلة والعلوم الصيدلانية والفئة الخامسة محليا مع عدد من الجامعات المصرية

الفئة من 401-500 عالميا في مجال هندسة علوم الكمبيوتر والفئة الثالثة محليا مع جامعة أسوان

الفئة من 401-500 عالميا في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية والفئة الثانية محليا مع عدد من الجامعات المصرية

الفئة من 401-500 عالميا في مجال العلوم البيولوجية الإنسانية ومع جامعتي كفر الشيخ وقناة السويس محليا

وأضاف ان تصنيف شنغهاي الدولي للموضوعات الاكاديمية والبحثية قد بدأ منذ عام 2009 ويحتوي على تصنيف الجامعات في أكثر من 54 مجال علمي تتضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية وقد تم تصنيف أكثر من 5000 جامعة في 96 دوله.

ووجه رئيس جامعة التهنئة للقيادات الاكاديمية والادارية وأعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين بالجامعة وبكليات الطب البشري، والطب البيطري، والزراعة، والعلوم، والهندسة بشبرا والهندسة ببنها لهذا التميز.

وأكد رئيس الجامعة أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، يأتي في إطار سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.