بمشاركة 37 دولة.. انطلاق الملتقى الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية

انطلق صباح اليوم بالقاهرة ، وعلى مدار يومين الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وافريقيا بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي فى العالم يمثلون 37 دولة عربية و افريقية و اوروبية تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي " اسميا" التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية .

ويعمل الملتقى على تحقيق عدد من الاهداف عبر جلساته المختلفة على مدار يومين وهي بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني واستراتيجية مصر 2020 و سبل التحول الرقمي وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية .



يشارك في الملتقى كبار ونجوم الاقتصاد والاستثمار الرياضي منهم الدكتور محي معروف وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار والأمين العام للاتحاد العربي للتسويق والاستثمار الرياضي و سما على المدير التنفيذى للملتقي والمستشار محمد سعيد مازن الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة و الدكتور محمد كردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي و عبد الله البحار مدير إدارة التسويق بوزارة الشباب والرياضة .

وتضم قائمة المشاركين أيضا تانيا موردزوفا ممثل الوفد البلغاري و المدير التنفيذى المؤسس لشركة tm group البلغارية ومصطفي بن احمد بن هارون البدجالى رئيس الوفد العماني لوزارة الشباب والرياضة والثقافة ، واحمد عبدون رئيس الوفد الإماراتي ورئيس مركز الشباب الإماراتي و اجناسيو جارثيا مدير عام إدارة التسويق الرياضي وتطوير الرياضة الأولمبية فى حكومة إقليم الباسك رئيس الوفد الاسباني و اللواء محمد نبيل الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة الإفريقية للأمن والحراسة وإدارة المشروعات و فلاديمير لامدروف الوزير الروسي .

وسيتم اليوم توقيع 3 بروتوكولات دولية مهمة لدعم التعاون في المجال الرياضي ويأتي البروتوكول الأول بين السعودية وهولندا والثاني بين بلغاريا ومصر والثالث بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي .