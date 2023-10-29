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الأحد 29 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"العمل": ختام برنامج تدريب مجاني لشباب الأقصر على مهن الفندقة الشاملة

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أعلنت وزارة العمل عن ختام البرنامج التدريبي المجاني الذي نفذته مديرية العمل بمحافظة الأقصر، على مهن الفندقة الشاملة لعدد 16 متدرب ومتدربة، وذلك بمنتجع وفندق هيلتون الاقصر تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP، وذلك بهدف تأهيل شباب المحافظة على المهن التي يتطلبها سوق العمل ،تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة المطلوبة في سوق العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين لتوفير برامج تدريبية تؤهل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة او بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، في تقريرٍ للوزارة،  الانتهاء من البرنامج التدريبي المشترك وتحت اشراف الادارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، موجهاً خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الختام، رسالة للشباب حثهم فيها علي تكملة مسيرة التدريب بالبحث عن الوظائف الملائمة لهم وفقاً لما تلقوه من تدريب مهني، وأن وزارة العمل متمثلة في مديرية عمل الأقصر معهم جنباً إلى جنب حتي يتم إيجاد فرص عمل مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التشغيل، وحضر الفعاليات فلوريان جرول مدير الفندق، ومجدى محرم مدير الموارد البشرية بالفندق، وطارق جاد مسئول التعيينات بالفندق  وايضاً مدربى الفندقة الشاملة، ونجوى محمد مدير إدارة التدريب المهنى بالمديرية..

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