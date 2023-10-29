أبو الغيط: إسرائيل تطبق سياسة الأرض المحروقة لفرض التهجير على حساب دول الجوار

أكد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية أن التاريخ سيسجل أن إسرائيل تطبق سياسة الأرض المحروقة باستهداف محطات المياه والمستشفيات لفرض التهجير على حساب دول الجوار.

جاء ذلك خلال كلمة أحمد أبو الغيط اليوم الأحد خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة.



وانطلقت اليوم الأحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة تحت عنوان “العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة”، حيث يعد حدث عالمي ولد كبيرا على أرض مصر حيث حاز خلال سنوات قليلة على ثقة المختصين والمهتمين والمعنيين بوضع حلول لقضايا المياه ليس في مصر وحدها ولكن في كل قطر يعاني ندرة المياه أو نقص موارده المائية.

وتصنف مصر على أنها واحدة من أكثر مناطق العالم شحا للمياه ولذا فإن إدارة مواردها المائية بالطرق التقليدية ربما لا يوفي احتياجات القطاعات المستهلكة للمياه، ويبرز من هذا المنطلق أهمية تجمع ذوي الشأن لمناقشة القضايا المُلحة والعاجلة المتعلقة بإدارة مورد المياه، من قبل مصريين نابهين وخبراء عالميين.