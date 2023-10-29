صلاة من أجل السلام في الشرق في بازيليك مريم الكبرى بروما

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم السبت ٢٨ اكتوبر ٢٠٢٣، ترأّس البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، رتبة صلاة من أجل السلام في الشرق، وذلك في الباحة الخارجية لبازيليك مريم الكبرى، في روما.

استُقبِل البطريرك من قبل Rolandas Makrickas المطران المسؤول عن بازيليك مريم الكبرى، وعدد من الآباء الكهنة، وجموع غفيرة من المؤمنين الذين شاركوا في هذه الرتبة. وقد رافق غبطتَه صاحبُ السيادة مار فلابيانوس رامي قبلان المعتمَد البطريركي لدى الكرسي الرسولي والزائر الرسولي في أوروبا.

تخلّلت الرتبة صلاة مسبحة الوردية، حيث حمل الجميع الشموع المضاءة، وأدّوا الترانيم ورفعوا الابتهالات للتشفّع بالعذراء مريم، من أجل إحلال السلام في الشرق والعالم.

وقبل ختام رتبة الصلاة، توجّه البطريرك إلى المشاركين بكلمة تأمّل فيها بسيرة أمّنا مريم العذراء ومكانتها المرموقة في الطقوس الكنسية الشرقية المتعدّدة والمتنوّعة، ولا سيّما في الطقس السرياني الأنطاكي، متوقّفاً عند أبرز صفاتها وكتابات الآباء السريان الذين أجادوا في وصفها والتغنّي بفضائلها وتكريمها، وبشكل مميّز مار أفرام السرياني ومار يعقوب السروجي، منوّهاً إلى أنّ الرب يسوع والعذراء مريم والرسل والتلاميذ الأوّلين تكلّموا اللغة السريانية - الآرامية.

وقدّم الشكر للمنظّمين ولجميع المشاركين في هذه الرتبة، ضارعاً إلى يسوع، بشفاعة أمّه وأمّنا مريم العذراء، كي يبسط سلامه وأمانه في الأراضي المقدسة، وفي لبنان وسوريا والعراق، وسائر بلدان الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، والعالم كلّه، فينعم الناس جميعاً بالطمأنينة والاستقرار، ويرتفع من كلّ مكان نشيد الشكر والتسبيح للرب.

ثمّ منح البركة الختامية باللغة السريانية.