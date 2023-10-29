الصحة العالمية تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 10:24 ص

جددت منظمة الصحة العالمية دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة لأغراض إنسانية، تماشيا مع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء القصف الإسرائيلي بالقرب من مستشفيي الإندونيسي والشفاء، مشددة على أن المستشفيات باتت غير قادرة على استيعاب الارتفاع الكبير في أعداد المرضى والجرحى فيما تؤوي آلاف المدنيين، في ظل تواصل القصف المكثف على قطاع غزة.

وحثت الصحة العالمية جميع أطراف النزاع بضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك العاملون في مجال الصحة والمرضى والمرافق الصحية وسيارات الإسعاف.

