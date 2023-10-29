أنباء عن قصف مدفعى إسرائيلى استهدف جنوب سوريا

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، بورود أنباء عن قصف مدفعي إسرائيلى استهدف ريف محافظة القنيطرة جنوب سوريا.

اندلعت اشتباكات واسعة بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي الذي اقتحم مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين، في وقت دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الـ23.

ولم يصدر بيان من الجيش الإسرائيلي حتى الآن بشأن هذه المواجهات، لكنه يواظب على اقتحام مدن الضفة الغربية الأمر الذي تكثف مع اندلاع الحرب في قطاع غزة، بحثا عما يسميهم بالمطلوبين.