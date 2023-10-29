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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفصائل الفلسطينية: الاحتلال يقصف قطاع غزة بقذائف الهاون

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، بأنّ الفصائل الفلسطينية أعلنت عن قصف قوات الاحتلال المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الليلة الماضية، اعتداءاتها العنيفة في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو محاولات الاقتحام البري، وهي الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

وألقت قوات الاحتلال قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر والذي يضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.

قذائف الهاون قوات الاحتلال قطاع غزة
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