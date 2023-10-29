وزير الري يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

افتتح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذى انطلق اليوم الأحد 29 أكتوبر الجارى وعلى مدار 5 أيام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحت عنوان «العمل على التكيف فى قطاع المياه من أجل الاستدامة».

وصرح الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، بأنه تم تلقى طلبات من 64 كيانا إقليميا ودوليا لتنظيم جلسات وورش عمل ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأضاف أنه تم البدء فى تشغيل المنصة المتكاملة لأسبوع القاهرة للمياه بالشراكة مع إحدى الشركات المتخصصة والتى تشتمل على كل الفعاليات الخاصة بالأسبوع للتسهيل على المنظمين والمشاركين بالأسبوع، ولتحقيق المزيد من التواصل الفعال بين المشاركين وسكرتارية الأسبوع.

وفيما يخص المؤتمر العلمى للأسبوع، أوضح الدكتور سويلم أنه تم قبول عدد 66 بحثا مطولا بمعرفة اللجنة العلمية للعرض خلال الأسبوع، وقد بلغ عدد المشاركين من الجامعات والمعاهد المصرية والأجنبية 56 مشاركا من 12 دولة.

كما يجرى تقييم المشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين ستيم، حيث تقدم حوالى 160 طالبا للمسابقة، وأيضا تقييم ملخصات الرسائل المقدمة لمسابقة «عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق»، حيث بلغ عدد المتقدمين للمسابقة 33 متسابقا من جامعات مصرية حكومية وخاصة وأهلية ومن جامعة بارى الإيطالية، ويتم التقييم من خلال لجنة تضم عدد من الخبراء وأساتذة الجامعات المصرية فى مجال المياه، كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتقييم التجارب المقدمة من المزارعين وروابط مستخدمى المياه فى مسابقة «أفضل الممارسات للحفاظ على المياه» والمخصصة لتشجيع أفضل الممارسات الزراعية فى الحفاظ على المياه واستدامة الموارد البيئية، حيث يجرى تقييم 70 تجربة بمشاركة ممثلين عن مركز البحوث الزراعية.

وتقدم لمسابقة أفضل مشروعات التخرج هذا العام 24 مشروعا من 12 كلية على مستوى الجمهورية، والمسابقة تهدف لتشجيع الإبداع بين طلبة الجامعات فى إعداد مشروعات للتخرج فى مجال التنمية المستدامة خاصة فى قطاع المياه، بما يسهم فى زيادة المشاركة الفعالة من الشباب فى القضايا المتعلقة بالمياه، وتستهدف هذه المسابقة خريجى العام الدراسى 2022 / 2023 من جميع التخصصات شريطة أن يتعلق المشروع بتنمية المياه كمورد طبيعى، وعلى أن ترتبط مشاريع التخرج بالتكيف مع التغيرات المناخية والإدارة المستدامة للمياه.

كما تم إطلاق مسابقة جديدة لأول مرة فى أسبوع القاهرة للمياه تحت عنوان «جائزة الابتكار فى إدارة المياه»، والتى تهدف لتشجيع الوصول لحلول تطبيقية مبتكرة للتحديات التى تواجه إدارة المياه والحفاظ عليها كمورد مستدام، والعثور على حلول إبداعية وعملية لهذه التحديات، وتشجيع رواد الأعمال والمبتكرين والمهتمين بمجال المياه والحفاظ على البيئة على المشاركة العملية فى عدة موضوعات مثل تقديم حلول مستدامة للاستفادة من نواتج تطهيرات الترع- الاستفادة من ورد النيل والحشائش- تدوير المخلفات الصلبة- الاستفادة من مياه السيول- نظم الرى الحديث- حماية الشواطئ- تطوير تطبيقات الهاتف المحمول فى إدارة المياه- الزراعة بالمياه ذات نسبة الملوحة العالية- صيانة الترع المؤهلة- التبطين باستخدام مواد صديقة للبيئة – استخدام تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى فى إدارة المياه، حيث ورد عدد 23 مشاركة وجار تقييم الأفكار المقدمة لتحديد الأفكار الواعدة والقابلة للتطبيق.

كما سيتم تنظيم معرض بالتوازى مع أنشطة الأسبوع، والذى سيتيح فرصة فريدة لجميع المؤسسات العامة والخاصة العاملة فى قطاع المياه لعرض برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها فى مجالات مختلفة مثل تحلية المياه والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه.