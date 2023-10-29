بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 500 مليون يورو لأيرلندا لدعم كفاءة الطاقة المنزلية

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 09:42 ص

توصل بنك الاستثمار الأوروبي وحكومة أيرلندا إلى اتفاق قرض بقيمة 500 مليون يورو في اتفاق يوفر لمالكي المنازل الحصول على قروض منخفضة التكلفة من أجل دعم كفاءة الطاقة المنزلية.

وأوضح بنك الاستثمار الأوروبي في بيان أن القرض هو الأول من نوعه مع حكومة أيرلندا، ويلعب دورًا مهمًا في مساعدة مالكي المنازل على الاستثمار في كفاءة الطاقة، وجعل منازلهم أكثر دفئًا وأرخص في التشغيل والمساعدة في خفض الانبعاثات.

وأكد أن القرض يساعد ملاك المنازل على الاقتراض نحو (5-7 آلاف يورو) لمدة سداد تصل إلى 10 سنوات، وتكون أسعار الفائدة أقل بكثير من تلك المتاحة حاليًا في السوق، نتيجة للجمع بين ضمان قرض البنك ودعم أسعار الفائدة الممول من الحكومة الإيرلندية.

وقال فيرنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يسر بنك الاستثمار الأوروبي وصندوق الاستثمار الأوروبي توحيد جهودهما مع الشركاء الأيرلنديين لدعم استثمارات كفاءة الطاقة التي تشتد الحاجة إليها والتي من شأنها تقليل الانبعاثات وكذلك فواتير الطاقة للأسر. هذا مكسب لأصحاب المنازل والكوكب".

وتابع: "نتطلع إلى العمل مع المقرضين المؤهلين لتوزيع القروض على مالكي المنازل من خلال هذا المخطط.. تخصص الحكومة والاتحاد الأوروبي موارد كبيرة لهذه المبادرة، ودورنا هو توجيه هذه الموارد وجعل التمويل جذاب يمكن الوصول إليه لأصحاب المنازل، يساعد هذا القرض الأول من نوعه أصحاب المنازل على تحسين الراحة، وتقليل تكاليف الطاقة وخفض انبعاثات الكربون، ومساعدتنا في الوصول إلى أهدافنا المناخية وتمهيد الطريق لمستقبل خالٍ من الكربون".

