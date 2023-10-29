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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ممثل الصليب الأحمر يشكر مصر لدورها في تقديم المساعدات لقطاع غـزة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر
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وجّه الدكتور حسام الشرقاوي، ممثل الصليب الأحمر الدولي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشكر إلى مصر لدورها الحيوي في تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال ممثل الصليب الأحمر، في حديثه مع فضائية اكسترا نيوز، إن التواصل مع الهلال الأحمر الفلسطيني والاتحاد الدولي والهلال الأحمر المصري كان دائمًا قبل قطع الاتصال متمنيًا أن يعود مرة أخرى، مضيفًا: "وحتى لو لم يعد الاتصال سنستمر في إرسال 20 شاحنة في اليوم وهو عدد لا يكفي، لكن هي بداية ونستمر فيها".

وتابع: "نريد زيادة عدد الشاحنات من 20 في اليوم إلى 200 أو 300 أو 400 في اليوم وهذا ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن، ونزيد عليهم شاحنات محملة بالوقود لأنها العمود الفقري للعمل الإنساني الآن، فسيارات الإسعاف والمستشفيات تحتاج إلى وقود كذلك مضخات المياه".

الصليب الاحمر قطاع غزة
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