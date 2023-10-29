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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

غدا.. مجلس الأمن يجتمع لبحث الأوضاع في غزة

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي
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يجتمع مجلس الأمن الدولي، غدًا الاثنين؛ لبحث الأوضاع في غزة في ضوء العمليات البرية وتصعيد دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع.

وشنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق في قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 مواطن، بينهم 3195 طفلًا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفًا، مع دخول العدوان يومه الـ23.

وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، عن استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البري، في ظل قطعها للاتصالات والإنترنت للتغطية على حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.

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