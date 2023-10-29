أوكرانيا تعترض خمس طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الساعات الماضية

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 09:22 ص

أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع أسقطت خمس طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 هجومية أطلقتها القوات الروسية في الساعات الأولى من اليوم.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول:" شن الروس ضربة أخرى على أوكرانيا، ونشروا خمس طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131. وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة من قبل قوات الدفاع المضادة للطائرات لدينا".

وذكر البيان أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة خميلنيتسكي بأوكرانيا خلال إنذار بالغارة الجوية ليلة الأحد.