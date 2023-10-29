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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعترض خمس طائرات مسيرة أطلقتها روسيا الساعات الماضية

طائرة بدون طيار
طائرة بدون طيار
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أفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن قوات الدفاع أسقطت خمس طائرات بدون طيار من طراز شاهد-136/131 هجومية أطلقتها القوات الروسية في الساعات الأولى من اليوم.
ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بيان الهيئة القول:" شن الروس ضربة أخرى على أوكرانيا، ونشروا خمس طائرات بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131. وتم تدمير جميع الطائرات المسيرة من قبل قوات الدفاع المضادة للطائرات لدينا".

وذكر البيان أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في منطقة خميلنيتسكي بأوكرانيا خلال إنذار بالغارة الجوية ليلة الأحد.

طائرات بدون طيار أوكرانيا روسيا
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