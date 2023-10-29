أسعار الذهب اليوم الأحد 29 أكتوبر 2023

الأحد 29/أكتوبر/2023 - 09:07 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 29 أكتوبر 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2920 جنيها للبيع و 2943 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2555 جنيها للبيع و 2575 جنيها للشراء؟

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2190 جنيها للبيع و 2207 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1703 جنيهات للبيع و 1717 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 20.44 ألف جنيه للبيع و 20.6 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 90.812 ألف جنيه للبيع و 91.523 ألف جنيه للشراء.

واخيرا سجل سعر كيلو الذهب نحو 2.92 مليون جنيه للبيع و 2.942 مليون جنيه للشراء.