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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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تنطلق اليوم الأحد فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السادسة تحت عنوان العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة حيث يعد حدث عالمي ولد كبيرا على أرض مصر، وحاز خلال سنوات قليلة على ثقة المختصين والمهتمين والمعنيين بوضع حلول لقضايا المياه ليس في مصر وحدها ولكن في كل قطر يعاني ندرة المياه أو نقص موارده المائية.

وتصنف مصر على أنها واحدة من أكثر مناطق العالم شحا للمياه ولذا فإن إدارة مواردها المائية بالطرق التقليدية ربما لا يوفي احتياجات القطاعات المستهلكة للمياه، ويبرز من هذا المنطلق أهمية تجمع ذوي الشأن لمناقشة القضايا المُلحة والعاجلة المتعلقة بإدارة مورد المياه، من قبل مصريين نابهين وخبراء عالميين.

في عام ٢٠١٨ دخلت بقوة إلى مضمار تنظيم مؤتمرات المياه، بتنظيم فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي أصبح منذ انطلاق أولى فعالياته وحتى الآن، علامة فارقة ومنصة متخصصة لمناقشة قضايا المياه، بين المختصين والمعنيين بإدارة عنصر الحياة في العالم.

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