مقاتلات أمريكية تعترض طائرة مدنية قرب مقر إقامة بايدن

اعترضت الطائرات المقاتلة الأمريكية، اليوم الأحد، طائرة مدنية شمال مقر إقامة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية نقلا عن صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية.

ودخلت الطائرة المدنية المجال الجوي المحظور بعد الساعة الثانية ظهرًا بقليل، وفقًا لما قاله أنتوني جوجليلمي، رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكية وهبطت الطائرة بسلام في مطارٍ قريبٍ كإجراءٍ احترازي.

وقال "جوجليلمي": "لم تكن هناك أي آثار على تحركات، الرئيس الأمريكي، نتيجة لهذا الحادث ويقوم عملاء من الخدمة السرية الأمريكية بالتحقيق بالتنسيق مع إدارة الطيران الفيدرالية، كما أنّ الرئيس موجود في ويلمنجتون في نهاية هذا الأسبوع، ولم تتأثر تحركاته".