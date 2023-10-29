الدفاع المدني الفلسطيني: اعتمدنا على أصوات الانفجارات لإغاثة المصابين خلال انقطاع الاتصالات

قال محمود بصل، المُتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، "إنّ قطاع غزة عانى من انقطاع كامل لجميع خدمات الاتصالات والإنترنت، أمس، الأمر الذي كان له تأثير على عملنا فكنّا نعتمد على صوت الاستغاثات والانفجارات".

وأفاد بصل، خلال مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأنّ جيش الاحتلال تعمد في انقطاع الاتصالات والإنترنت ارتكاب عدد من المجازر الإنسانية، فالشعب الفلسطيني داخل غزة يعيش كارثة إنسانية وعقوبات جماعية.

وأضاف "بصل" أنّ فرق الدفاع المدني، خلال فترة انقطاع الاتصالات كانت تتعامل مع البلاغات من خلال صوت الاستغاثات أو سيارات الإسعاف التي تصل إلى المستشفيات، وقتها تتحرك السيارات للمناطق المنكوبة.

وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية، قد أعلنت في وقت سابق، عن استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البري، في ظل قطعها للاتصالات والإنترنت للتغطية على حرب الإبادة التي تشنها على قطاع غزة.