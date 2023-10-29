استشهاد 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب اخرين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اقتحم مناطق واسعة بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، في وقت دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الـ23.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مخيم عسكر شرق نابلس، وأسفر الاقتحام عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال، كما أُصيب 10 آخرون بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين جيش الاحتلال وشباب مخيم عسكر.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلة الشهيد حسن قطناني على الخروج من المنزل، وفجرته فجر اليوم.

وبحسب مُراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد قطناني المكون من طابقين وفجرته بعد ساعات من الاقتحام.