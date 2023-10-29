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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي
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استشهد 3 فلسطينيين وأصيب اخرين، في مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي اقتحم مناطق واسعة بالضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية، في وقت دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يومها الـ23.

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، مخيم عسكر شرق نابلس، وأسفر الاقتحام عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال، كما أُصيب 10 آخرون بالرصاص الحي، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت بين جيش الاحتلال وشباب مخيم عسكر.

وأجبرت قوات الاحتلال عائلة الشهيد حسن قطناني على الخروج من المنزل، وفجرته فجر اليوم.

وبحسب مُراسل وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، حاصرت قوات الاحتلال منزل الشهيد قطناني المكون من طابقين وفجرته بعد ساعات من الاقتحام.

الضفة الغربية قوات الاحتلال
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