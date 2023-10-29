الكهرباء: الشبكة القومية المصرية من أحدث الشبكات المتكاملة والذكية

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من تنفيذ برامج الصيانة والإحلال والتجديد للشبكات وفقا للبرامج الزمنية المحددة وذلك للمحافظة على الأصول وضمان أدائها بكفاءة خلال العمر الافتراضي للمهمات وتقليل زمن الانقطاعات وسرعة إعادة التيار للمشتركين وتأمين التغذية الكهربائية من أكثر من مصدر لكافة المنشآت الحيوية والمناطق السكنية واستخدام كاميرات التصوير الحراري لإظهار النقاط الساخنة لتجنب حدوث أعطال.

في حين توقعت وزارة الكهرباء تراجع أعمال تخفيف الأحمال وانحصار انقطاعات التيار عن المواطنين خلال الأيام القليلة القادمة مع انخفاض درجات وتراجع معدلات الاستهلاك للمستويات المعتادة فى شهور الخريف والشتاء مما يخفف الطلب على الوقود ويتيح تلبية كافة احتياجات المواطنين.



في ذات السياق، أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء الانتهاء من تطوير 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة وإنشاء 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وقيمة سرقات التيار وتم تحويل مغذيات الخطوط الإشعاعية إلى مغذيات خطوط حلقية وتطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد وأنه تم تطوير منظومة قراءة العدادات بكبار المشتركين ليتم تصوير قراءة الفعال وقراءات مشتركي الجهد المتوسط ومراجعة جميع القراءات والاستهلاكات الشاذة لكبار المشتركين وتطوير برنامج كبار مشتركين ليكون برنامج متكامل مع ربطه بالشبكات والتصميمات.وتحديث برامج شحن العدادات مسبقة الدفع

أكد «عفيفي» استمرار أعمال التطوير والتحديث للشبكة القومية وأنه تم تشغيل مركزى تحكم مدينة نصر والقاهرة الجديدة وجارى استكمال مركز تحكم الحلمية وأن قطاع الكهرباء ضخ استثمارات بلغت حوالى 8 مليارات و243 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية والطموحة لدعم شبكة كهرباء المناطق التي تغطيها الشركة خلال السنوات التسع الماضية وقد بلغت استثمارات وتكاليف المشروعات المغذية للطرق والاسكان واستثمارات بلغت حوالى 561 مليون جنيه لتحويل خطوط الجهد العالى الى كابلات حيث تم تنفيذ 65 مشروع خاص بالطرق و5 مشروعات خاصة بالاسكان وتركيب 951 ألف عداد كودى خلال السنوات الماضية

وأشار إلى أن برامج التحديث والتطوير والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة جعلت الشبكة القومية المصرية شبكة عصرية متكاملة وذكية وأن معدلات الاعطال المسجلة فى الشبكة القومية هى الأقل خلال السنوات الاخيرة وتماثل المعدلات العالمية بعيدا عن انقطاع التيار الناتج من تخفيف الأحمال وأن أعمال التطوير والتحديث مستمرة لكافة مكونات الشبكة وأن فرق الطوارئ وأطقم التدخل السريع جاهزة لتلبية متطلبات المواطنين واستقرار الشبكة وأن برامج العمل تستهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية بتقليل زمن الانقطاع وعدد المرات الارتقاء بالجودة وتحسين الجهد لدى المشتركين وتلافي أي اضطرابات في الجهد وتحسين معامل القدرة لمواجهة الزيادة المستمرة نتيجة التوسع والتغير في أنماط الاستهلاك والعمل على ترشيد الطاقة.

وأوضح «عفيفي» أنه تم تنفيذ خطة استثمارية العام الماضى بنحو 3.726مليار جنيه تضمنت مشروعات التوسع الجديدة بتكلفة 731 مليون جنيه.مشروعات إحلال وتجديد بتكلفة 170 مليون جنيه تأهيل شبكة (عدادات ذكية) بتكلفة 91 مليون جنيه مشروع مراكز التحكم بتكلفة 2734 مليون جنيه.بلغت نسبة الفقد 18.88 % بانخفاض 1.86 % وبلغت نسبة اجمالي التحصيل للمنازل والمحلات 100.5 %. مشيرا إلى التوسعات التى تمت بالشبكة خلال العام المنتهى بإضافة 12 موزع جهد متوسط و 182.1 كم كابل جهد المتوسط وتركيب 108 محول توزيع قدرات مختلفة و80 لوحة جهد متوسط وتركيب 238 صناديق توزيع جهد منخفض و 61 لوحات جهد متوسط وعدد 145.7 خطوط هوائية جهد منخفض وعدد 67.8 كابل جهد منخفض.