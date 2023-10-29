نتنياهو في مأزق.. أهالي الأسرى الإسرائيليين يوافقون على صفقة التبادل.. ويطالبون بوقف الحرب على غزة.. والمقاومة تضع شرطًا

فى ظل الصراع الدائر بين المقاومة الفلسطينية، وقوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ الـ 7 من أكتوبر، اندلعت احتجاجات عارمة مساء السبت، في إسرائيل وتظاهر المئات أمام مقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأمام وزارة الأمن القومي وقطعوا الطرقات، مطالبين بضرورة الإفراج عن الأسرى لدى حماس وعقد صفقة مع الفصائل الفلسطينية بشأن الأسرى، ومحاسبة وإقالة نتنياهو.



وضغطت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها معه مساء السبت، وطالبته بإعادة ذويهم وعدم تعريض حياتهم للخطر، بعد ليلة من القصف هي الأعنف منذ عدوان الاحتلال على القطاع والمستمر منذ 22 يوما.

وطالبوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بوقف إطلاق النار على غزة، وإستعادة أبنائهم.

وأكد أهالي الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة موافقتهم على صفقة تبادل الكل مقابل الكل «لإفراج عن كل والأسرى الفلسطينيين».

وقال أهالي الاسرى في مؤتمر صحفي: "موافقون على صفقة تبادل الكل مقابل الكل «الإفراج عن كل الأسرى الفلسطينيين». هناك إجماع وطني على إنجاز صفقة تقضي بإطلاق سراح كل المحتجزين مقابل كل الأسرى الفلسطينيين".

وأضاف أهالي الأسرى الإسرائيليين: "نطالب بانجاز الصفقة فورا ونخشى على حياة الأسرى من العملية العسكرية والقصف على غزة".

وتابعوا: "الحكومة الإسرائيلية يجب أن تتحمل مسؤولية سلامة الأسرى في غزة".

ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى مصادر حضرت اللقاء بأنه كان صعبا للغاية، وإن بعض العائلات انفجرت في البكاء خلاله، وارتأت أنه يعرض حياة الأسرى للخطر بقرار قصفه العنيف للقطاع الليلة الماضية، وحملته المسؤولية عن إعادتهم.

وأكد نتنياهو، بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي بتل أبيب، حضره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين المختطفين، وقال إنه يمارس أكبر قدر من الضغط على "حماس"، من أجل إعادتهم.

من جانبه أكد قائد المقامة الفلسطينية في غزة يحيى السنوار، أنهم «جاهزون فورا لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة»، وذلك وفقا تصريحات نشرتها وسائل إعلام فلسطينية



وقال المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس» أبو عبيدة، إن «الحركة توصلت إلى صيغة اتفاق في ملف الأسرى، لكن العدو ماطل ولم يبد جدية حقيقية لإنهاء معاناة أسراه».

وأضاف خلال كلمة، مساء السبت، أن «القصف الهمجي والجرائم المتواصلة لجيش الاحتلال، أدت إلى مقتل ما يقرب من 50 أسيرًا إلى الآن».

وأكمل: «نقول للعدو والعالم بشكل واضح ومختصر، العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه وهو تبييض كامل السجون الصهيونية من كامل الأسرى».

واستطرد: «لو أراد الاحتلال إنهاء الملف مرة واحدة فنحن مستعدون ذلك، وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف نحن جاهزون لذلك أيضًا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها».

وتابع: «الرحمة للشهداء الأبرار والتحية لدمائهم الذكية التي تكتب التاريخ الناصع لأمتنا، والشفاء للجرحى والمصابين والمكلومين التي ترسم دماؤهم وتضحياتهم النصر».



وبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية شهر يونيو الماضي، نحو آلاف، بينهم 32 أسيرة، ونحو 160 طفلًا، و1132 معتقلًا إداريًا.

ويبلغ عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال أكثر من 700 أسير، من بينهم 24 أسيرًا يواجهون الإصابة بالسّرطان والأورام بدرجات مختلفة، وخلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع عدد الأسرى المحكومين بالسّجن المؤبد إلى 558 أسيرًا.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري، حتى اليوم أكثر من 1555 أسيرًا في الأراضي الفلسطينية، وفق إحصائية جديدة لنادي الأسير الفلسطيني.