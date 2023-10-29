عبد الله ممدوح يتوج بذهبية بطولة العالم للكاراتيه

بات لاعبو المؤسسة العسكرية ونادى طلائع الجيش هم الأمل والبسمة وهم يلعبون ضمن قوام منتخب مصر فى تحقيق الإنجازات والبطولات يسطرون أسمائهم بأحرف من نور وصنع التاريخ فى الألعاب الفردية، رافعين علم مصر عاليًا خفاقًا فى مختلف البطولات والميادين، فى ظل الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها هؤلاء الأبطال من القيادة العامة للقوات المسلحة، لإعداد وتجهيز هؤلاء الأبطال بشكل جيد للمشاركة مع المنتخبات الوطنية فى مختلف الألعاب والبطولات.

ففى بطولة العالم للكاراتيه المقامة حاليًا فى المجر حصد عبد الله ممدوح لاعب نادي طلائع الجيش والمنتخب القومي المصري للكاراتيه الميدالية الذهبية فى وزن 75 كجم، بعد تفوقه فى النهائي على لاعب المجر بنتيجة 3/2 ليتوج بطل مصر ونادي طلائع الجيش بالميدالية الذهبية.