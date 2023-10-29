داليا عبد الرحيم: كلمة الرئيس السيسي أجهضت الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين لسيناء

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة «القاهرة الإخبارية»، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي، إن كلمة الرئيس السيسي أجهضت الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين ودفعهم للخروج من وطنهم والاتجاه لسيناء، مشيرة إلى رفض مصر التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء إذ إن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية، وإنهاء لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة، وإهدار لكفاح الشعب الفلسطيني، وجميع الأحرار في العالم، على مدار 75 عاما، وهي عمر القضية الفلسطينية.



وأضافت «عبد الرحيم»، خلال الندوة التي نظمها حزب حماة الوطن بالمنيا حول دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية والدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وكيفية مواجهة الإعلام المضلل ودعم الإعلام المصري والعربي في مواجهة حرب الإشاعات والإعلام الغربي، أن كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام، رسالة للعالم أجمع بموقف مصر القوي والرافض تماما للمخططات الإسرائيلية وضرورة وقف الحرب مؤكدة على دعوات مصر المستمرة للأطراف الفاعلة دوليا، والمنخرطة في دعم جهود استئناف عملية السلام، إلى التدخل الفوري لوقف التصعيد الجاري، وحث إسرائيل على وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بمسئوليات الدولة القائمة بالاحتلال، مشيرة إلى أن مصر جسدت خلال القمة صوت الشعب الفلسطيني والعرب في ضرورة إنهاء وحل القضية الفلسطينية وما يتعلق بجذور الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين كما أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطت الضوء على مأساة الشعب الفلسطيني وما يعانيه من ويلات العدوان الإسرائيلي.

وكانت أمانة الإعلام لحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الرحمن ناصر، أمين الإعلام، نظمت أمس السبت، ندوة بعنوان دور الإعلام فى مناقشة القضية الفلسطينية والتى حاضرت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي.

جاء ذلك بحضور: اللواء هشام بشر، أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي، مساعد أمين المحافظة، وأحمد صلاح العمدة، رئيس قطاع جنوب، وأمناء أمانات المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وعدد من القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين أمانة المنيا الجديدة، وشارك فى التنظيم خاطر الشاعر، مساعد أمين التنظيم، وأمانة التدريب والتثقيف.