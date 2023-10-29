رئيس تحرير «البوابة نيوز»: الفلسطينيون يتعرضون لأبشع أنواع الجرائم البشرية والإنسانية

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي، إن الإعلام الغربي يتعاطى مع القضية الفلسطينية كأنه نزاع بين طرفين (فلسطيني وإسرائيلي) ومواده الإعلامية تخلو تمامًا من السياق التاريخي للقضية الفلسطينية بل ويتعاطى مع تغطية الاعتداءات الإسرائيلية بحروبها بشكل متساوِِ، ويتعمد سرد تفاصيل القتلى الإسرائيليين فقط وهذا يعود إلى مدى تغلغل الإعلام الإسرائيلي في داخل الإعلام الغربي وتأثيره الكبير في تحرير سياساته ومرتبط في نوعية العلاقات الإستراتيجية التي تربط دولة الاحتلال مع هذه الدول، فدائمًا الإعلام الإسرائيلي هو السباق في القصة الإعلامية بكافة تفاصيلها وهذا ما يميزه عن الإعلام الفلسطيني والعربي الذي يبنى مواده الإعلامية على رد الفعل في زمن التطور التكنولوجي وتعدد وسائل الاتصال وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي فقد انفتح المجال أمام حرية الرأي.



وأشارت «عبد الرحيم»، خلال الندوة التي نظمها حزب حماة الوطن بالمنيا حول دور الإعلام في مناقشة القضية الفلسطينية والدور المحوري لمصر في دعم القضية الفلسطينية وكيفية مواجهة الإعلام المضلل ودعم الإعلام المصري والعربي في مواجهة حرب الإشاعات والإعلام الغربي، إلى أن الإعلام العربي له أهمية ودور إيجابي في توصيل الرسالة الإعلامية الصحيحة غير المغلوطة سواء للجانب العربي أو للجانب الغربي وكل دول العالم لتوضيح أن هناك ضحايا فلسطينيين وأطفالا يدفعون الثمن وشعبا يقتل ويشرد ويتعرض لأبشع أنواع الجرائم البشرية والإنسانية.

وكانت أمانة الإعلام لحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، برئاسة عبد الرحمن ناصر، أمين الإعلام، نظمت أمس السبت، ندوة بعنوان دور الإعلام فى مناقشة القضية الفلسطينية والتى حاضرت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير «البوابة نيوز»، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي.

جاء ذلك بحضور: اللواء هشام بشر، أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي، مساعد أمين المحافظة، وأحمد صلاح العمدة، رئيس قطاع جنوب، وأمناء أمانات المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وعدد من القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين أمانة المنيا الجديدة، وشارك فى التنظيم خاطر الشاعر، مساعد أمين التنظيم، وأمانة التدريب والتثقيف.