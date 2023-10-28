رئيس تحرير البوابة نيوز: ما يحدث في فلسطين يجعلنا نقدر قيمة الأمن والاستقرار بمصر

قالت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي، إن قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تبذل مجهوداً جباراً في نقل الحقيقة من داخل غزة على الهواء مباشرة لحظة بلحظة علي مدار 24 ساعة، من خلال مراسلين متواجدين علي كل شبر في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت رئيس تحرير البوابة نيوز، خلال ندوة نظمتها أمانة الإعلام لحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، أن قنوات المتحدة أخذت على عاتقها دعم القضية الفلسطينية ونقل وتوثيق الحقيقة كاملةً لتكون تلك المادة شاهدة على إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب داخل الأراضي الفلسطينية حال خضوع إسرائيل للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية.

وأكدت عبدالرحيم، أن ما يحدث فى فلسطين يجعلنا نقدر قيمة الاستقرار والأمن فى مصر، مؤكدة على دعمها الكامل وثقتها فى القيادة السياسية وحكمتها فى اتخاذ القرارات المناسبة فى هذا الشأن.

وكانت أمانة الإعلام لحزب حماة الوطن بمحافظة المنيا، برئاسة عبدالرحمن ناصر، أمين الإعلام، نظمت اليوم السبت، ندوة بعنوان دور الإعلام فى مناقشة القضية الفلسطينية والتى حاضرت الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، ومقدمة برنامج الضفة الأخرى على قناة القاهرة الإخبارية، ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية لملف الإسلام السياسي.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام بشر، أمين المحافظة والدكتور أحمد فاروق الجهمي، مساعد أمين المحافظة، وأحمد صلاح العمدة، رئيس قطاع جنوب، وأمناء أمانات المرأة والتواصل الجماهيري والعلاقات العامة والعضوية والتضامن الاجتماعي ورئيس لجنة البحوث الزراعية، وعدد من القيادات بهيئة مكتب المحافظة وأمين أمانة المنيا الجديدة، وشارك فى التنظيم خاطر الشاعر، مساعد أمين التنظيم، وأمانة التدريب والتثقيف.