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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اتهموا إسرائيل بـ"إبادة غزة".. 10 آلاف شخص يتظاهرون في برلين من أجل فلسطين

يتظاهرون في برلين
يتظاهرون في برلين من أجل غزة
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خرج ما يربو على 10 آلاف شخص، اليوم السبت، إلى في برلين - حى كروزبر؛ دعما لفلسطين قطاع غزة.

ورفع بعض المتظاهرين ملصقات تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية"، فيما هتف البعض ضد الحكومة الفيدرالية في ألمانيا؛ لدعمها لإسرائيل.

ولوح المتظاهرون، بالأعلام الفلسطينية، وهتفوا (تحيا فلسطين) و(فلسطين حرة)، وسط تغطيات مكثفة لمحطات التلفاز الألمانية والصحف المحلية والدولية.

وذكرت الشرطة أن عددا من المتظاهرين تسلقوا الجسر العالي بين محطتي مترو الأنفاق وأطلقوا الألعاب النارية، وأوقفوا حركة المرور في مترو الأنفاق. 

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