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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سلطنة عمان: العمليات البرية الإسرائيلية في غزة تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم

سلطنة عمان
سلطنة عمان
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، أن استمرار التصعيد الخطير وسياسة العقاب الجماعي والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها الغاشمة على قطاع غزة؛ تعتبر "جرائم حرب".

حذرت وزارة الخارجية العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم - من مغبة العمليات العسكرية البريّة التي يعتزم جيش الاحتلال الإسرائيلي القيام بها؛ والتي تنذر بآثار كارثية خطيرة على المنطقة والعالم وعلى فرص تحقيق السلام والاستقرار.

وناشدت المجتمع الدولي، بضرورة التدخل الفوري لوقف الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر؛ حقنًا لدماء الأبرياء وللتمكين من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين.

سلطنة عمان جرائم حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي
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