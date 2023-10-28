مستشار الرئيس الفلسطيني: ما يحدث في غزة "حرب إبادة حقيقية" ترتكبها إسرائيل

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما يحدث في قطاع غزة الآن; حرب إبادة حقيقية ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودان الهباش، اليوم السبت، وقوف الولايات المتحدة خلف العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن الهدف أكثر من الرد على حماس أو اجتثاثها، وإنما هو "التغطية" على القضية الفلسطينية.

وتابع: نعاني بشدة والعالم يشاهد ويتابع الأحداث، لاسيما وأن الأحداث الجارية في قطاع غزة تمثل حدثا كبيرا، على غرار ما حدث منذ عام 1948.

وتطرق إلى الأعمال الإرهابية التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية والقدس، على خلفية إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين في الشوارع والطرق والمناطق الزراعية.

وتساءل قائلا: "أين العالم الذي انتفض دفعة واحدة في السابع من أكتوبر ضد غزة، ولم ينتفض الآن ضد ما تفعله إسرائيل؟!. وأوضح أن هناك أكثر من 8 آلاف شهيد حتى اللحظة غير المدفونين تحت أنقاض، وكذا 20 ألف جريح في غزة".