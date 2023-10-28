الخارجية الروسية: ممثلو حماس وعدوا بالاستجابة لطلبنا بالإفراج عن 8 "رهائن روس"

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم السبت، أن ممثلي حركة حماس وعدوا بالاستجابة لطلب روسيا بالإفراج عن ثماني "رهائن روس".

قال بوجدانوف في تصريحات لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية إن روسيا قدمت - خلال لقاء مع ممثلي حركة حماس عقد في العاصمة موسكو - قائمة بأسماء ثمانية أشخاص "رهائن" روس، موضحا أن موسكو تلقت وعدا بالاستجابة والمساعدة في العثور عليهم، واتخاذ التدابير اللازمة إلى إطلاق سراحهم.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن الحركة تنظر إلى طلبات روسيا بخصوص المحتجزين الحاملين لجنسيتها "بإيجابية أكبر؛ مراعاة لطبيعة العلاقة مع موسكو".

وكان ممثلو حركة حماس الفلسطينية قد قاموا بزيارة إلى موسكو، حيث بحثوا مع الجانب الروسي، عددا من الموضوعات، منها مسألة إطلاق سراح الرهائن وإجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.