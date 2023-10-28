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الأحد 29 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"التعاون الخليجي": التصعيد الإسرائيلي بغزة انتهاك لأحكام القانون الدولي

مجلس التعاون لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته للتصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة، محذرا من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

وقال البديوي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - إن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023، الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين، وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع.

وأكد أن غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة، مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، لاسيما مجلس الأمن، لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

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