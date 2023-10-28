إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لمنع قيام ماسك بتوفير الإنترنت لغزة

قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها"; لمنع قيام الملياردير إيلون ماسك، بتوفير الإنترنت لقطاع غزة باستخدام أقمار "ستارلينك" للإنترنت.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن حماس ستستغل ذلك لتنفيذ الأنشطة ضد إسرائيل -وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية-.

وكتب الوزير الإسرائيلي - على منصة "إكس" - "ستستخدم إسرائيل كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا.. ستستخدمها حماس في أنشطتها. ليس هناك شك في ذلك، ونحن نعرف ذلك، ويعرفه ماسك".

وتابع: "ربما يكون ماسك، على استعداد لربط ذلك بشرط إطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم! بحلول ذلك الوقت، سيقطع مكتبي أي علاقات مع ستارلينك".