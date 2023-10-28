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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إسرائيل: سنستخدم كل الوسائل لمنع قيام ماسك بتوفير الإنترنت لغزة

غزة
غزة
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قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي، مساء اليوم السبت، إن إسرائيل ستستخدم "كل الوسائل المتاحة لها"; لمنع قيام الملياردير إيلون ماسك، بتوفير الإنترنت لقطاع غزة باستخدام أقمار "ستارلينك" للإنترنت.

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن حماس ستستغل ذلك لتنفيذ الأنشطة ضد إسرائيل -وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية-.

وكتب الوزير الإسرائيلي - على منصة "إكس" - "ستستخدم إسرائيل كل الوسائل المتاحة لها لمحاربة هذا.. ستستخدمها حماس في أنشطتها. ليس هناك شك في ذلك، ونحن نعرف ذلك، ويعرفه ماسك".

وتابع: "ربما يكون ماسك، على استعداد لربط ذلك بشرط إطلاق سراح أطفالنا وأبنائنا وبناتنا وكبار السن المختطفين. كلهم! بحلول ذلك الوقت، سيقطع مكتبي أي علاقات مع ستارلينك".

إسرائيل إيلون ماسك الإنترنت غزة
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