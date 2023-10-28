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الأحد 29 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجامعة العربية: الهدف من عقد قمة عربية طارئة إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة وإدخال المساعدات

غزة
غزة
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قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة مهمة للغاية، وتأتي في ظروف استثنائية.

وأضاف زكي خلال لقاء مع برنامج (على مسئوليتي)، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت أن الهدف من عقد القمة هو إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة وإدخال المساعدات.

أشار إلى أن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، "لأنه من الصعوبة ألا يوافق ثلثي الأعضاء على انعقادها".

بين أنه من الوارد عقد القمة العربية الطارئة في مصر أو السعودية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك قمة عربية إفريقية "مجدولة" في 11 نوفمبر المقبل.

جامعة الدول العربية محمود عباس قمة عربية طارئة ظروف استثنائية غزة
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