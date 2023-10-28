الجامعة العربية: الهدف من عقد قمة عربية طارئة إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة وإدخال المساعدات

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، إن دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد قمة عربية طارئة مهمة للغاية، وتأتي في ظروف استثنائية.

وأضاف زكي خلال لقاء مع برنامج (على مسئوليتي)، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية (صدى البلد) مساء اليوم السبت أن الهدف من عقد القمة هو إيقاف آلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة وإدخال المساعدات.

أشار إلى أن القمة الطارئة في حكم المنعقدة، "لأنه من الصعوبة ألا يوافق ثلثي الأعضاء على انعقادها".

بين أنه من الوارد عقد القمة العربية الطارئة في مصر أو السعودية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك قمة عربية إفريقية "مجدولة" في 11 نوفمبر المقبل.