الدوري الإسباني.. جوندوجان يسجل اسمه في سجلات تاريخ الكلاسيكو

سجل الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب خط وسط برشلونة، اسمه في سجلات تاريخ الكلاسيكو، بهدفه في شباك ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وتلقى فريق برشلونة، خسارة من غريمه التقليدي ريال مدريد في كلاسيكو الأرض بهدفين مقابل هدف، سجله جوندوجان في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وبات جوندوجان، صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو أمام الريال، بعد افتتاحه للتسجيل في مباراة اليوم بهدف بعد مرور 5 دقائق و57 ثانية.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فإن جوندوجان أصبح ثاني أسرع لاعب يسجل في الكلاسيكو في القرن الحادي والعشرين بعدما أحرز نيمار هدفًا في أكتوبر 2014 في الدوري الإسباني بعد مرور 3 دقائق فقط.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، متفوقًَا بفارق الأهداف على جيرونا في وصافة الترتيب، فيما حل برشلونة ثالثًا بـ24 نقطة.