متحدث الحكومة الفلسطينية: غزة تتعرض لفصول جهنمية حصادها الأطفال والنساء

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن ما يحدث الآن في قطاع غزة يكشف أن المجرمين تجاوزوا المدى، والكلمات لم تعد تصف ما يحدث الآن من مجازر في غزة.

معقبًا: "غزة تتعرض لفصول جهنمية حصادها الأطفال والنساء والمساجد والمباني والعائلات والمستشفيات والكنائس التي أبيدت".

وأوضح "ملحم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هم وحوش تتربص بالعائلات والأطفال والبيوت الآمنة الساكنة لتأكلها وتدمرها من أجل مخططها.

وتابع: "هناك أنفاس مكتومة أسفل البيوت المهدمة ولا مغيث لهم لضعف الإمكانات في القدرة على انقاذ ما تحت ركام المباني التي دمرها طائرات الاحتلال الإسرائيلي"، مشددًا على أن الطائرات تدمر المنازل والمستشفيات في كل مكان في غزة.