الإمارات تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن حول غزة «في أسرع وقت ممكن»

كشف دبلوماسيون عن أن الإمارات طلبت من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاجتماع "في أسرع وقت ممكن" بشأن عمليات الاحتلال الإسرائيلي البرية في قطاع غزة، وفقا لـ"رويترز".

وقال الدبلوماسيون، إن: "المجلس المؤلف من 15 عضوًا قد يجتمع قريبًا ربما يوم الأحد، وأن الإمارات طلبت من منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن جريفيث والمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني تقديم إحاطة".

وفي وقت سابق، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) وأفشلتا مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي.

وفي المقابل فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات للقطاع، حيث استخدمت أمريكا الفيتو ضد مشروع القرار الروسي.

وتحتاج أي مسودة تسعة أصوات، من أصل 15، لتبنيها في مجلس الأمن الدولي شريطة ألا تستخدم أي من الدول الأعضاء دائمة العضوية الفيتو.